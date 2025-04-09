व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन निया ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, इन फोटोज ने मचाया तहलका

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Apr 09, 2025

निया शर्मा टीवी की दुनिया में बोल्डनेस के लिए मशहूर हैं.

एक्ट्रेस अपने हॉट अवतार में फैंस को खुश कर देती हैं और इस बार भी ऐसा ही किया है.

निया शर्मा ने व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहने कुछ फोटोज शेयर की हैं.

इन फोटोज में निया परफेक्ट स्टाइल के साथ पोज दे रही हैं.

निया ने इन फोटोज में ऑफ शोल्डर ड्रेस के जरिए क्लीवेज फ्लॉन्ट किया है.

ये फोटोज लाफ्टर शेफ के सेट की हैं, जिसमें वह वापसी कर चुकी हैं.

निया शर्मा अपकमिंग एपिसोड में धमाका करती हुई नजर आएंगी.

बता दें कि निया शर्मा ने मन्नारा चोपड़ा की जगह ली है.

