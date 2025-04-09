व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन निया ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, इन फोटोज ने मचाया तहलका
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 09, 2025
निया शर्मा टीवी की दुनिया में बोल्डनेस के लिए मशहूर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अपने हॉट अवतार में फैंस को खुश कर देती हैं और इस बार भी ऐसा ही किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
निया शर्मा ने व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहने कुछ फोटोज शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में निया परफेक्ट स्टाइल के साथ पोज दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निया ने इन फोटोज में ऑफ शोल्डर ड्रेस के जरिए क्लीवेज फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ये फोटोज लाफ्टर शेफ के सेट की हैं, जिसमें वह वापसी कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निया शर्मा अपकमिंग एपिसोड में धमाका करती हुई नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि निया शर्मा ने मन्नारा चोपड़ा की जगह ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: TMKOC: जेठालाल को तबाह करके ही दम लेंगी 'बबीताजी', ये रहा सबूत
अगली वेब स्टोरी देखें.