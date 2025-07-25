Nia Sharma का देसी ग्लैम लुक वायरल, व्हाइट जालीदार कुर्ता-शरारा में ढाया कहर!
Masummba Chaurasia
| Jul 25, 2025
हमेशा बोल्ड और वेस्टर्न अंदाज में दिखने वाली निया शर्मा ने इस बार देसी स्टाइल में तस्वीरें शेयर कर फैंस को चौंका दिया.
सफेद जालीदार कुर्ता-शरारा पहनकर निया किसी परी से कम नहीं दिखीं, इसमें उनका लुक खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रहा है.
तस्वीरों में निया कभी शर्माते हुए, तो कभी नजरें झुकाकर पोज देती दिखीं. हर पोज में उनकी अदा देखने लायक रही.
उनकी फोटो पर फैंस लगातार प्यार लुटा रहे हैं. किसी ने लिखा, 'सुंदर' , तो कोई बोला- 'खूबसूरती अनेदर लेवल.'
निया की स्माइल ने तस्वीरों को और खास बना दिया है. उनकी मुस्कुराहट पर फैंस का दिल फिर से फिसल गया.
चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या बोल्ड लुक, निया हर अवतार में कातिलाना अदाएं दिखाने में माहिर हैं.
इन तस्वीरों के साथ निया ने लिखा, 'हर लड़की 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' युग में, अब क्या करे दिल दीवाना, हाय!'
