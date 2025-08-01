'जलपरी' अवतार में दिखीं निया शर्मा, तस्वीरें देख मचल उठे चाहने वालों के दिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 01, 2025

टीवी की ग्लैम डॉल निया शर्मा ने हाल ही में पूलसाइड से अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

इस बार निया ने पारंपरिक फैशन से हटकर एक लो-वेस्ट वेट स्कर्ट और डीप नेक टॉप पहना, जो उनके बोल्ड अंदाज को और निखार रहा है.

फैंस उन्हें 'जलपरी' कह रहे हैं. उनका ये लुक ना सिर्फ हॉट है, बल्कि मानसून के मौसम में और भी ग्लैमरस लग रहा है.

बारिश में जहां लोग भीगने से डरते हैं, वहीं निया ने अपने स्टाइल से मौसम को भी हरा दिया है.

निया ने हमेशा ही अपने फैशन सेंस से लोगों को चौंकाया है, और इस बार भी उन्होंने साबित किया, कि वो ट्रेंड सेट करने में किसी से कम नहीं.

इस पूल पार्टी में उनके साथ टीवी की फेमस जोड़ी अंकिता लोखंडे और विक्की जैन भी नजर आए. तीनों की मस्ती ने माहौल में चार चांद लगा दिए.

तस्वीर पोस्ट होते ही इंस्टाग्राम पर लाइक्स और कमेंट्स की बारिश हो गई. फैंस निया की हिम्मत और स्टाइल दोनों की तारीफ कर रहे हैं.

फैशन एक्सपर्ट्स ने भी उनके इस अंदाज को 'डिजायरबल और एक्सपेरिमेंटल' बताया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं.

पोज देने से लेकर आउटफिट कैरी करने तक, हर फ्रेम में निया ने अपना कॉन्फिडेंस और ग्लैमर बखूबी दिखाया है.

