TV की इन संस्कारी बहुओं ने OTT पर दिए जमकर इंटीमेट सीन, मचाया बवाल

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 05, 2025

टीवी इंडस्ट्री की कई हसीनाएं ओटीटी पर आते ही बोल्ड सीन्स करती दिखी हैं.

वेब सीरीज हैक्ड में हिना खान के इंटीमेट सीन्स ने फैंस को हैरान कर दिया था.

निया शर्मा वेब सीरीज ट्विस्टेड में अपनी बोल्डनेस से तहलका मचा चुकी हैं.

संजीदा शेख भी इसी लिस्ट में हैं. वह सीरीज हीरामंडी में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दे चुकी हैं.

शमा सिकंदर ने वेब सीरीज माया में जमकर बोल्ड सीन्स किए थे.

श्वेता तिवारी ने वेब सीरीज हम तुम और देम में कई इंटीमेंट सीन्स किए थे.

वेब सीरीज तन्हाइयां में सुरभि ज्योति की बोल्डनेस ने लोगों को हैरान कर दिया था.

रश्मि देसाई भी इसी लिस्ट में हैं.

त्रिधा चौधरी ने वेब सीरीज आश्रम में बॉबी देओल के साथ भर-भरकर बोल्ड सीन्स दिए थए.

