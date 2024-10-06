कंटेस्टेंट नहीं बल्कि गेस्ट बनकर 'बिग बॉस 18' में एंट्री लेंगी निया शर्मा!
कंटेस्टेंट नहीं बल्कि गेस्ट बनकर 'बिग बॉस 18' में एंट्री लेंगी निया शर्मा!
ग्रैंड प्रीमियर के तैयारियों के बीच ही निया शर्मा ने शो का पार्ट बनने से मना कर दिया है.
'बिग बॉस 18' में निया शर्मा के कंटेस्टेंट बन के शो में शामिल होने की खबरें लगातार आ रहीं थीं.
बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट लिस्ट में भी निया शर्मा का नाम लगातार नजर आ रहा था.
मगर निया शर्मा ने रिएलिटी शो 'बिग बॉस 18' में जाने से इनकार कर दिया है.
निया शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है.
निया शर्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड कर बिग बॉस 18 में जाने से मना किया है.
निया शर्मा ने स्टोरी में फैंस और बिग बॉस ऑडियंस से माफी भी मांगी है.
निया ने कहा 'आपके प्यार को देख कर एक बार मुझे घर के अंदर जाने के लिए भी मजबूर कर दिया था'.
हालांकि निया के इस बयान को देखकर लग रहा है वह कंटेस्टेंट नहीं बल्कि गेस्ट बनकर शो में एंट्री लेंगी.
ऐसे में सलमान खान का शो 'बिग बॉस 18' बेहद ही दिलचस्प होने वाला है.
