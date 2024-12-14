निक्की तंबोली ने अरबाज पटेल संग कन्फर्म किया रिश्ता! शेयर कीं कोजी फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 14, 2024

'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

निक्की तंबोली ने एक बार फिर 'बिग बॉस मराठी' में नजर आए एक्टर अरबाज पटेल के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं.

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल काफी रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने इसके साथ प्यार कैप्शन लिखा है.

निक्की तंबोली ने अरबाज पटेल के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, 'मेरे दिल का मालिक.'

निक्की तंबोली ने इस तरह से अरबाज पटेल के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म किया है.

बताते चलें कि निक्की तंबोली ने पहले भी कई बार अरबाज पटेल के साथ कोजी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं.

निक्की तंबोली ने एक बार कहा था कि वो अरबाज पटेल को डेट नहीं कर रही हैं लेकिन वो उनके दोस्त से ज्यादा हैं.

फिलहाल, निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.

