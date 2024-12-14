निक्की तंबोली ने अरबाज पटेल संग कन्फर्म किया रिश्ता! शेयर कीं कोजी फोटोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 14, 2024
'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने एक बार फिर 'बिग बॉस मराठी' में नजर आए एक्टर अरबाज पटेल के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल काफी रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने इसके साथ प्यार कैप्शन लिखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने अरबाज पटेल के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, 'मेरे दिल का मालिक.'
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने इस तरह से अरबाज पटेल के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि निक्की तंबोली ने पहले भी कई बार अरबाज पटेल के साथ कोजी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने एक बार कहा था कि वो अरबाज पटेल को डेट नहीं कर रही हैं लेकिन वो उनके दोस्त से ज्यादा हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल, निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस एक्टर को डेब्यू फिल्म बंद होने के बाद बैठना पड़ा था 2 साल तक घर, रोमांटिक सीरीज से बने OTT के स्टार
अगली वेब स्टोरी देखें.