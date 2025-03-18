निक्की तंबोली ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया कर्वी फिगर, लोगों के मुंह से निकला...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 18, 2025

फिल्मों और रियलिटी शोज में नजर आने वाली एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.

निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर आए दिन अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती है.

निक्की तंबोली ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

निक्की तंबोली ने ब्लैक कलर की रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जमकर बोल्ड पोज दिए हैं.

निक्की तंबोली की बोल्ड तस्वीरें वायरल हो रही हैं. फैंस उनके कर्वी को देखकर आहें भर रहे हैं.

निक्की तंबोली के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.

निक्की तंबोली को लेकर अधिकतर लोगों ने कमेंट किया है, 'उफ्फ'. वहीं, कई फैंस ने उन्हें 'हॉट' बताया है.

