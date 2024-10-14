'अनुपमा' को विदा देते समय इमोशनल हुईं निशी सक्सेना

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

सीरियल 'अनुपमा' में 15 साल का लीप होने जा रहा है, जिसके चलते कई एक्टर्स शो को छोड़ रहे हैं.

शो अनुपमा से कई कलाकार जा चुके हैं.अब निशी सक्सेना भी सीरियल को छोड़ रही हैं. शो में वो डिंपल का रोल प्ले कर रही थीं.

शो अनुपमा को छोड़ने के बाद निशी ने सोशल मीडिया पर सीरियल के कुछ पल शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने इमोशनल कैप्शन भी लिखा है.

निशी ने लिखा 'अविश्वसनीय दो सालों बाद, अब डिंपल को गुडबाय कहने का समय हो गया है. मेरा यह सफर जीवन बदलने वाला रहा है'.

लीप के कारण बहुत से एक्टर्स शो को छोड़ रहे हैं. निशी सक्सेना ने भी हाल ही में सीरियल को बाय कह दिया है.

'मैंने यहां बहुत कुछ सीखा है. ये मेरा पहला बड़ा ब्रेक है. मैं हर पल के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं'.

निशी सक्सेना ने अपने शो के निर्माता और पूरी टीम को धन्यवाद कहा है.

वो आगे लिखती है 'इंडिया के नंबर वन शो में काम करना और उसका हिस्सा बनना, जीवन में मिलने वाला बहुत बड़ा अवसर है'.

'शो के फैन होने से लेकर सीरियल का हिस्सा बनने तक मुझे लगता है सच में काम कर गया है'.

'मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद राजन साही का करती हूं और मेरे को-एक्टर्स को, मुझे इतना प्यार देने के लिए और फैंस, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं'.

'डिंपल का किरदार हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा. न्यू सफर की तरफ, लेकिन ये हमेशा मुझे याद रहेगा'.

