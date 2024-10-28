निशी शाह-पारस कलनावत ने खोले 'अनुपमा' के गहरे राज
Kavita
Oct 28, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा को छोड़ने के बाद कई कलाकारों ने रूपाली गांगुली को टारगेट किया है.
हाल ही में मदालसा शर्मा ने रूपाली को दो चेहरे वाली बताया था.
अब निधी शाह और पारस कलनावत ने रूपाली गांगुली पर आरोप लगाए हैं.
निधी और पारस ने तो इनडायरेक्टली रूपाली गांगुली को इनसिक्योर बता दिया है.
एक इंटरव्यू में निधी से अनुपमा को छोड़ने की वजह पूछी गई.
तब निधी ने बताया कि हर सेट पर 2 या 3 लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करना मुश्किल होता है.
इसके बाद निधी ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि शो में मेरे सीन्स काटे गए हैं.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि शो में कपड़ों को लेकर भी कई बार इशू हुआ है.
पारस कलनावत ने भी बताया कि शो में उनके भी सीन्स काटे गए हैं
बता दें कि रूपाली गांगुली के खिलाफ कई सेलेब्स बोल चुके हैं.
