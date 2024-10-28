निशी शाह-पारस कलनावत ने खोले 'अनुपमा' के गहरे राज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा को छोड़ने के बाद कई कलाकारों ने रूपाली गांगुली को टारगेट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में मदालसा शर्मा ने रूपाली को दो चेहरे वाली बताया था.

Source: Bollywoodlife.com

अब निधी शाह और पारस कलनावत ने रूपाली गांगुली पर आरोप लगाए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

निधी और पारस ने तो इनडायरेक्टली रूपाली गांगुली को इनसिक्योर बता दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक इंटरव्यू में निधी से अनुपमा को छोड़ने की वजह पूछी गई.

Source: Bollywoodlife.com

तब निधी ने बताया कि हर सेट पर 2 या 3 लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करना मुश्किल होता है.

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद निधी ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि शो में मेरे सीन्स काटे गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि शो में कपड़ों को लेकर भी कई बार इशू हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

पारस कलनावत ने भी बताया कि शो में उनके भी सीन्स काटे गए हैं

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि रूपाली गांगुली के खिलाफ कई सेलेब्स बोल चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: तो इस वजह से तृप्ति डिमरी नहीं कर पाईं 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में अच्छा परफॉर्म

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.