Rupali Ganguly नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस निभाती Anupama का किरदार, इस वजह से किया था मना
Pratibha Gaur
| May 20, 2025
राजन शाही का फेमस टीवी शो 'अनुपमा' टीआरपी की लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर रहता है.
इस शो में रुपाली गांगुली लीड रोल में नजर आ रही हैं, जिन्हें शो में काफी पसंद किया जा रहा है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'अनुपमा' के पहली चॉइज रुपाली गांगुली नहीं बल्कि कोई दूसरी एक्ट्रेस थीं.
दरअसल 'अनुपमा' के लिए सबसे पहले एक्ट्रेस रुखसार रहमान को अप्रोच किया गया था.
हाल ही में एक्ट्रेस रुखसार रहमान ने बताया कि मुझे राजन शाही के ऑफिस से फोन आया था.
उन्होंने कहा, 'लेकिन तब मैं ओटीटी कर रही थी और मेरी जिंदगी में भी कई चीजें चल रही थीं.'
रुखसार ने बताया कि इस वजह से मैंने शो के लिए मना कर दिया था. मैंने कहा था कि मैं कुछ सालों बाद ये कर पाउंगी.
रुखसार ने ये भी बताया कि किसी को नहीं पता था कि बाद में ये शो इतना फेमस हो जाएगा.
बता दें कि 'अनुपमा' टीवी शो की शुरुआत साल 2020 में हुई थी.
