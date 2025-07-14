इस एक्ट्रेस ने थाईलैंड में दिखाया बोल्ड अंदाज, फोटोज देख फैंस हुए मस्त
एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 18' फेम नायरा बनर्जी ने थाईलैंड में जमकर एंजॉय किया है.
नायरा बनर्जी ने अपने थाईलैंड वेकेशन की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है.
एक्ट्रेस ने बिकिनी पहनकर समंदर किनारे और याट पर जमकर पोज दिए हैं.
नायरा बनर्जी ने बिकिनी में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करना का मौका नहीं छोड़ा.
एक्ट्रेस नायरा बनर्जी की जबरदस्त बोल्डनेस ने थाईलैंड का पारा बढ़ा दिया है.
नायरा बनर्जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस पसंद कर रहे हैं.
एक्ट्रेस के हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज को देखकर फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
