इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के आगे फीकी पड़ी बॉलीवुड की हसीनाएं

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 19, 2024

बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुन्दर और टैलेंटेड हसीनाएं हैं।

वहीं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस भी सुंदरता के मामले में कुछ कम नहीं हैं।

खूबसूरती की बात करें तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस दुर ए फिशान सलीम का नाम सबसे पहले आता है।

पाकिस्तानी एक्ट्रेस दुर ए फिशान सलीम अपने ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं।

दुर ए फिशान सलीम अपनी नेचुरल ब्यूटी से कई हसीनाओं को पीछे छोड़ देती हैं।

दुर ए फिशान सलीम की मुस्कान उनके चेहरे पर चार चांद लगा देती है।

अपनी सुदंरता के दम पर दुर ए फिशान सलीम ने कई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया है।

दुर ए फिशान सलीम की हर एक फोटो आग की तरह वायरल हो जाती है।

बता दें, एक्ट्रेस ने पाकिस्तानी शो दिलरुबा से डेब्यू किया था।

