सनम तेरी कसम की एक्ट्रेस Mawra Hocane के कमाल के शो और फिल्में, एक बार देख हो जाएंगे मग्न

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 06, 2025

Mawra Hocane एक फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं.

इनकी पहली फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ है. इसके अलावा मावरा कई पाकिस्तानी TV शो में काम कर चुकी हैं.

आइए आज मावरा के कुछ फेमस शो और फिल्मों के बारे जानते हैं.

फिल्म Sanam Teri Kasam एक लव स्टोरी है.

TV शो Sabaat एक कमाल की लव स्टोरी पर आधारित है.

Nauroz इस TV शो में एक लड़की के संघर्ष को दिखाया गया है.

वीमेन एम्पावरमेंट को दिखाता TV शो Neem लोगों को खूब पसंद है.

पाकिस्तानी TV शो Qissa Meherbano Ka में एक स्त्री की कहानी दिखाई गई है, जो कई मुशीबतों का सामना करती है.

Teri Meri Kahaniyaan एक हॉरर कॉमेडी शार्ट फिल्म है.

Mere Huzoor एक कमाल का TV ड्रामा सीरीज है. इसे आप YouTube पर देख सकते हैं.

