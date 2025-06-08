पलक तिवारी ने किया अपने टॉप के बटनों के साथ कुछ ऐसा कि मच गया बवाल
कुछ समय पहले ही पलक तिवारी ने अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पलक तिवारी 2 लुक में नजर आ रही हैं.
ये तस्वीरें शेयर करते हुए पलक तिवारी ने फैंस से पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा लुक उन पर जंच रहा है.
एक लुक में तो पलक तिवारी ब्लू कलर के आउटफिट में दिख रही हैं जो कि बैकलैस है.
दूसरे लुक में पलक तिवारी येलो कलर का आउटफिट पहने दिख रही हैं. इस ड्रेस के बटन फैंस को कंफ्यूज लग रहे हैं.
एक तस्वीर को देखकर लग रहा है कि पलक तिवारी अपने टॉप के बटन लगाना भूल गईं हैं. वहीं दूसरी तरफ में बट लगे नजर आ रहे हैं.
यही वजह है जो पलक तिवारी का येलो लुक फैंस का ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
हाल ही में पलक तिवारी अपनी मां की तारीफ करती दिखी थीं. पलक तिवारी ने श्वेता तिवारी की लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट किया है.
इस वीडियो में श्वेता तिवारी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जमकर ठुमके लगाए हैं.
