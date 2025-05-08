येलो सूट पहन Palak Tiwari ने गिराईं हुस्न की बिजलियां, देखें Photos
Pratibha Gaur
May 08, 2025
श्वेता तिवारी की लाडली पलक तिवारी हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुईं.
जहां से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं. इन फोटोज में पलक येलो कलर का सूट पहनें दिख रही हैं.
इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पलक ने येलो सूट के साथ कानों में खूबसूरत झुमके पहने हुए हैं.
न्यूड मेकअप के साथ हाथों में घड़ी पलक पर काफी फब रही है.
इस तस्वीर में पलक जबरदस्त अंदाज में पैप्स को पोज दे रही है.
फोटो में पलक की स्माइल देख हर कोई अपना दिल हार बैठा है.
इस तस्वीर में पलक ठाकुर अनूप सिंह के साथ नजर आ रही हैं.
बता दें कि हाल ही में पलक तिवारी की फिल्मं 'द भूतनी' रिलीज हुई है.
लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है.
