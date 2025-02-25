पलक तिवारी संग सौतेले पिता अभिनव कोहली ने की थी छेड़छाड़? हो गई थी जेल
श्वेता तिवारी ने दो शादियां कीं. पहली शादी से बेटी पलक हैं और दूसरी शादी से बेटा रेयांश हैं.
श्वेता ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था.
इतना ही नहीं, अभिनव कोहली पर सौतेली बेटी पलक संग मारपीट करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था.
इस दौरान अभिनव कोहली को दो दिनों तक जेल में काटने पड़े थे और ये खुलासा खुद अभिनव ने किया था.
श्वेता की दूसरी शादी काफी विवादों में रही. उनका तलाक भी काफी हंगामे के बाद हुआ.
श्वेता ने अभिनव पर आरोप लगाया था कि वह पलक को गंदी गंदी फोटोज दिखाता है.
हालांकि, पलक ने बताया था कि उनका शारीरिक शोषण नहीं हुआ और अभिनव ने कुछ गलत हरकत नहीं की.
श्वेता की बेटी पलक का कहना था कि वह कुछ ऐसी बातें कर देते थे जिससे काफी परेशानी हो जाती थी.
बता दें कि आज के समय में श्वेता अकेले अपने दोनों बच्चों को संभाल रही हैं.
श्वेता की तरह पलक भी काफी पॉपुलर हो गई हैं और फिल्मों में ट्राई कर रही हैं.
