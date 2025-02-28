आशा नेगी ने शेयर कीं सनकिस्ड फोटो, तीसरी में लगीं कमाल

Garima Singh | Feb 27, 2025

पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस आशा नेगी की तस्वीरें आए दिन वायरल होती हैं.

हाल ही में आशा नेगी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई फोटोज शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में आशा नेगी की क्यूटनेस देखते ही बन रही है.

बता दें कि रित्विक धनजानी से ब्रेकअप के बाद से आशा नेगी जमकर क्वालिटी टाइम बिताती नजर आती हैं.

आशा नेगी ने इंस्टा पर इस लजीज खाने की भी झलक दिखाई है.

बता दें कि सीरियल पवित्र रिश्ता के जरिए आशा नेगी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.

सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आशा ने काम किया है.

