आशा नेगी ने अपनी गर्ल्स गैंग संग की मस्ती

पॉपुलर एक्ट्रेस आशा नेगी टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं।

एक्ट्रेस ने टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन किया।

आशा नेगी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

बीते दिन आशा नेगी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं।

तस्वीरों में आशा नेगी के साथ उनकी गर्ल गैंग भी नजर आ रही है।

आशा अपने दोनों दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं।

इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीनों के बीच खास बॉन्ड है।

आशा नेगी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं।

आशा ने इन फोटोज के कैप्शन में लिखा है 'द कॉम टू माय कॉम'।

