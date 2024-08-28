आशा नेगी ने अपनी गर्ल्स गैंग संग की मस्ती
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 28, 2024
पॉपुलर एक्ट्रेस आशा नेगी टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन किया।
Source:
Bollywoodlife.com
आशा नेगी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बीते दिन आशा नेगी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में आशा नेगी के साथ उनकी गर्ल गैंग भी नजर आ रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
आशा अपने दोनों दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीनों के बीच खास बॉन्ड है।
Source:
Bollywoodlife.com
आशा नेगी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आशा ने इन फोटोज के कैप्शन में लिखा है 'द कॉम टू माय कॉम'।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सोनी लिव की इन 9 फिल्मों का दमदार एक्शन देख मुंह से निकलेगा 'बवाल'
अगली वेब स्टोरी देखें.