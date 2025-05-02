तो इस शख्स ने तबाह की पूनम पांडे की जिंदगी, ऐसे खुली पोल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 02, 2025

टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा चुकी अदाकारा पूनम पांडे एक बार फिर से सुर्खियो में बनी हुई हैं. हाल ही में पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर की है.

Source: Instagram

इस वीडियो में पूनम पांडे ने खुलासा किया है कि किस आदमी की वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है.

Source: Instagram

पूनम पांडे ने दावा किया है कि उनको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही हैं. ऐसा बोलते हुए पूनम पांडे मुस्कुरा दीं.

Source: Instagram

दरअसल वीडियो में पूनम पांडे से पूछा गया था कि वो किसकी वजह से खुद को बर्बाद मानती हैं. इसका जवाब देकर पूनम पांडे ने फैंस का दिल जीत लिया है.

Source: Instagram

लोग पूनम पांडे का ये वीडियो देखकर खूब हंस रहे हैं. लोगों का कहना है कि पूनम पांडे खुद की मजाक बनाने से भी पीछे नहीं हटती हैं.

Source: Instagram

पूनम पांडे भले ही इस समय किसी फिल्म या शो में न आ रही हों लेकिन वो अपने फैंस को एंटरटेन करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं.

Source: Instagram

पूनम पांडे समय समय पर सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो और तस्वीर शेयर करती रहती हैं. पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Source: Instagram

यही वजह है जो पूनम पांडे को सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रैंड्स के बारे में सारी जानकारी होती है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Box Office पर पूरे साल होगा संजय दत्त का जलवा, दनादन आ रही हैं ये 6 मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.