तो इस शख्स ने तबाह की पूनम पांडे की जिंदगी, ऐसे खुली पोल
Shivani Duksh
| May 02, 2025
टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा चुकी अदाकारा पूनम पांडे एक बार फिर से सुर्खियो में बनी हुई हैं. हाल ही में पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर की है.
इस वीडियो में पूनम पांडे ने खुलासा किया है कि किस आदमी की वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है.
पूनम पांडे ने दावा किया है कि उनको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही हैं. ऐसा बोलते हुए पूनम पांडे मुस्कुरा दीं.
दरअसल वीडियो में पूनम पांडे से पूछा गया था कि वो किसकी वजह से खुद को बर्बाद मानती हैं. इसका जवाब देकर पूनम पांडे ने फैंस का दिल जीत लिया है.
लोग पूनम पांडे का ये वीडियो देखकर खूब हंस रहे हैं. लोगों का कहना है कि पूनम पांडे खुद की मजाक बनाने से भी पीछे नहीं हटती हैं.
पूनम पांडे भले ही इस समय किसी फिल्म या शो में न आ रही हों लेकिन वो अपने फैंस को एंटरटेन करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं.
पूनम पांडे समय समय पर सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो और तस्वीर शेयर करती रहती हैं. पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
यही वजह है जो पूनम पांडे को सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रैंड्स के बारे में सारी जानकारी होती है.
