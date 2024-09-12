रोहित शेट्टी के प्यार में 'सौतन' बनने को राजी थीं प्राची देसाई
प्राची देसाई ने रोहित शेट्टी के साथ फिल्म बोल बच्चन में काम किया था।
पहली ही नजर में प्राची देसाई रोहित शेट्टी को पसंद आ गई थीं।
फिल्म के सेट पर दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं।
जल्द ही प्राची देसाई के अफेयर की खबरें आम हो गईं।
हाल ये आ गए थे कि रोहित शेट्टी की शादी तक दांव पर लग गई।
बच्चों के कहने पर रोहित शेट्टी ने अपना फैसला बदल दिया था।
रोहित शेट्टी भी अपनी पहली शादी नहीं तोड़ना चाहते थे।
रोहित शेट्टी और प्राची देसाई ने फिर ब्रेकअप करने का फैसला किया।
रोहित शेट्टी और प्राची देसाई ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं की।
