रोहित शेट्टी के प्यार में 'सौतन' बनने को राजी थीं प्राची देसाई

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

प्राची देसाई ने रोहित शेट्टी के साथ फिल्म बोल बच्चन में काम किया था।

Source: Instagram

पहली ही नजर में प्राची देसाई रोहित शेट्टी को पसंद आ गई थीं।

Source: Instagram

फिल्म के सेट पर दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं।

Source: Instagram

जल्द ही प्राची देसाई के अफेयर की खबरें आम हो गईं।

Source: Instagram

हाल ये आ गए थे कि रोहित शेट्टी की शादी तक दांव पर लग गई।

Source: Instagram

बच्चों के कहने पर रोहित शेट्टी ने अपना फैसला बदल दिया था।

Source: Instagram

रोहित शेट्टी भी अपनी पहली शादी नहीं तोड़ना चाहते थे।

Source: Instagram

रोहित शेट्टी और प्राची देसाई ने फिर ब्रेकअप करने का फैसला किया।

Source: Instagram

रोहित शेट्टी और प्राची देसाई ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं की।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: ओटीटी पर मौजूद हैं प्राची देसाई की ये फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.