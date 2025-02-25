दूल्हे की गोद में झूमी एक्ट्रेस, हल्दी सेरेमनी में छलका..., वेडिंग ग्लो ने लूटी महफिल

Masummba Chaurasia | Feb 25, 2025

इंफ्लूएंसर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली इन दिनों अपनी शादी के फंक्शन्स को एंजॉय कर रही हैं.

एक्ट्रेस 25 फरवरी को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृशांक खनाल संग सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं.

23 फरवरी को मेहंदी सेरेमनी के बाद 24 फरवरी को प्राजक्ता की हल्दी सेरेमनी हुई, लेकिन यह आम हल्दी रस्मों से अलग थी.

जहां ज्यादातर शादियों में हल्दी का रंग पीला होता है, वहीं प्राजक्ता की हल्दी व्हाइट थीम पर बेस्ड थी.

शादी से पहले उनके प्री-वेडिंग फंक्शन्स धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

इस खास मौके पर उन्होंने सफेद रंग का शरारा सूट पहना, जिसे उन्होंने नेकलेस, ईयररिंग्स और मांग टीका से कंप्लीट किया.

इसके अलावा, उनके हाथों में फ्रेश व्हाइट फ्लोरल कलीरें भी नजर आए. वहीं, उनके दूल्हे राजा वृशांक कुर्ता-पायजामा लुक में दिखे.

हल्दी सेरेमनी के दौरान प्राजक्ता और वृशांक के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. एक तस्वीर में प्राजक्ता अपने दूल्हे की गोद में बैठकर डांस करती हुईं नजर आईं.

वो फोटो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस दौरान दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते दिखे.

कपल के चेहरे पर वेडिंग ग्लो साफ नजर आया, जिसे देखकर फैंस भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

प्राजक्ता कोली की शादी को लेकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.

उनकी हल्दी और मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरों पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं, अब सभी को उनकी शादी की तस्वीरों का इंतजार है.

