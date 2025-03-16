अंकित गुप्ता से ब्रेकअप के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने अकेले मनाई होली, फोटोज देख टूटा...
Pratibha Gaur
| Mar 16, 2025
एक तरफ जहां प्रियंका चाहर चौधरी के ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही हैं तो वहीं दू
ब्रेकअप के बाद यह दोनों अलग-अलग होली सेलिब्रेट करते दिखे, जिसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी हली के मौके पर सूट पहनें नजर आईं और इस दौरान उन्होंने जमकर पार्टी की.
हालांकि इस दौरान उनके साथ अंकित गुप्ता नजर नहीं आए, जिसके कारण दोनों का ब्रेकअप अब लगभग कंफर्म हो गया है.
इस तस्वीर में प्रियंका चाहर चौधरी आंखों पर काला चश्मा लगाकर बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में प्रियंका अपनी दोस्त के साथ रंगों के त्योहार पर खूब मस्ती कर रही हैं.
वहीं अंकित गुप्ता भी अपने परिवार के साथ होली सेलिब्रेट करते दिखे.
इस तस्वीर में प्रियंका चाहर चौधरी आसमान में रंग उछालती दिख रही हैं.
