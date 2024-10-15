TV पर कमबैक से धमाका करेंगे ये 8 एक्टर्स

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 15, 2024

मिश्कत वर्मा के हाथ नया प्रोजेक्ट लग गया है.

Source: Bollywoodlife.com

अदिति शर्मा सीरियल Appollena में नजर आएंगी. वह इस शो में लीड रोल निभाएंगी.

प्रियांशी यादव जल्द ही डोरे 2 में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी.

सुरभि चंदना सीरियल Appollena में नजर आएंगी. शो में सुरभि का कैमियो होगा.

दावा है कि तन्वी हेगड़े अनुपमा में एंट्री से सकती हैं. फैंस तन्वी के इंतजार में हैं.

अलीशा परवीन सीरियल अनुपमा में बतौर लीड एक्ट्रेस एंट्री ले चुकी हैं.

दावा है कि आयशा सिंह कलर्स के नए रोमांटिक सीरियल में नजर आएंगी.

शिवम खजुरिया अनुपमा में बतौर लीड एक्टर नजर आ रहे हैं.

