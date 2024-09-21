राहुल-दिशा ने बड़ी धूमधाम से मनाया अपनी बेटी का पहला बर्थडे

राहुल-दिशा ने बड़ी धूमधाम से मनाया अपनी बेटी का पहला बर्थडे
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 21, 2024
टीवी के फेमस कपल दिशा परमार और राहुल वैद्य ने 16 जुलाई 2021 को शादी रचाई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
20 सितंबर 2023 को दिशा ने एक प्यारी-सी बेटी को जन्म दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
राहुल-दिशा ने अपनी बेटी नव्या का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया है।
Source:
Bollywoodlife.com
राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बेटी के जन्मदिन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
राहुल-दिशा ने अपने क्लोज फ्रेंड और फैमिली के साथ नव्या का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया।
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में नव्या वैद्य एकदम बॉर्बी डॉल लुक में नजर आ रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
राहुल-दिशा और उनकी बेटी की ये फोटो एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर लग रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में नव्या केक खाती हुई नजर आ रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में नव्या अपनी दादी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाइट ऑन करके देखनी पड़ेंगी ये हॉरर फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.