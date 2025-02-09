रोज मारपीट करता था पहला पति, Shweta Tiwari ने 9 साल क्यों झेले राजा चौधरी के जुल्म?
Kavita
| Feb 09, 2025
श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिनके लाखों फैंस हैं.
श्वेता का करियर शानदार रहा, लेकिन उनकी लव लाइफ कुछ खास नहीं रही.
श्वेता ने 1998 में राजा चौधरी से लव मैरिज की, जिससे उनकी बेटी पलक हुई.
इस शादी में श्वेता बहुत खुश लगती थीं, लेकिन असल कहानी कोई नहीं जानता था.
श्वेता तिवारी इस शादी में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थीं. एक्ट्रेस संग राजा चौधरी आए दिन मारपीट करते थे.
हालांकि, फिर भी श्वेता ने इस शादी से निकलने में 9 साल का समय लगा दिया. इसकी वजह भी एक्ट्रेस ने बताई.
श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह तब भी फाइनेंशियली स्ट्रोंग थी, लेकिन बात इमोशनली है.
एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपनी बेटी को बिना पिता के बड़े होते हुए नहीं देखना चाहती थीं.
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें काफी बाद में एहसास हुआ कि अगर आप खुश नहीं रह सकते तो बच्चों को हैप्पी फैमिली नहीं दे सकते.
इसी वज से एक्ट्रेस ने 2007 में राजा चौधरी से तलाक की अर्जी दी थी.
श्वेता ने राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा और शराब की लत से तंग आने का आरोप लगाया था.
