एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के पति का छलका दर्द बोले- “लोगों ने मुझे राक्षस बना दिया, और वो…”
Mishra Rajivranjan
| Mar 25, 2025
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के पति ने अपने और पत्नी श्वेता के तलाक पर खुलकर बातें रखी थी.
श्वेता से तलाक के बाद राजा ने एलीमनी पर कहा था कि उन दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी.
श्वेता तिवारी को अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए थी. ऐसे में राजा चौधरी खुद सड़क पर नहीं रहत. उन्हें अपना हिस्सा चाहिए था.
राजा चौधरी ने आगे कहा कि उन्होंने और श्वेता ने कोर्ट मैरिज की थी. क्योंकि एक्ट्रेस के घरवाले तैयार नहीं थे.
उनका कहना ये भी है कि जब वो दूसरे परिवार को देखते हैं तो उन्हें उनकी बेटी पलक की याद आती है.
इन्ही सब बातों को रखते हुए राजा चौधरी ने ये भी कहा कि प्रायोरिटी बदल गई थी. पति से ज्यादा उसे काम पसंद आने लगा था.
श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी पर एक्ट्रेस श्रद्धा शर्मा ने भी आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस ने बताया की राजा बहुत शराब पीते थे, इसलिए मैंने उनसे ब्रेकअप कर लिया.
वो बहुत शराब पीते थे और इसके बाद बहुत हिंसक हो जाया करते थे.
राजा कहते हैं कि “जिन लोगों के साथ परिवार शुरू किया था, उन लोगों ने ही मुझे विलेन बना दिया था. सच्चाई क्या है, कौन जानता है?
