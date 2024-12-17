Bigg Boss के इन Contestants का है क्रिमिनल रिकॉर्ड, कई खा चुके हैं जेल की हवा
Shashikant Mishra
| Dec 17, 2024
'बिग बॉस 18' में नजर आ रहे कंटेस्टेंट रजत दलाल कई कानूनी केस का सामना कर रहे हैं. उन पर कथित तौर पर किडनैपिंग जैसे केस हैं.
'बिग बॉस 17' के विनर मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी-देवताओं पर कमेंट के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है.
'बिग बॉस 2' में नजर आईं मोनिका बेदी को फर्जी कागजात के लिए अरेस्ट किया जा चुका है.
'बिग बॉस ओटीटी' के विनर रह चुके एल्विश यादव को कोबरा कांड में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
'बिग बॉस 7' में हिस्सा लेने वाला एजाज खान को ड्रग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था और वह दो साल से ज्यादा जेल में रहे.
'बिग बॉस 7' में नजर आए अरमान कोहली को ड्रग रखने के चलते गिरफ्तार किया गया था.
'बिग बॉस 3' के कंटेस्टेंट कमाल आर खान को एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर मांगने के चलते गिरफ्तार किया गया था.
'बिग बॉस 10' के केंटेस्टेंट स्वामी ओम को दो बार गिरफ्तार किया जा चुका है.
