Mahakumbh में घूम रहे फर्जी बाबा को Rajat Dalal ने किया एक्सपोज, धमकी देकर बोले...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 16, 2025

रजत दलाल ने 'बिग बॉस 18' में काफी सुर्खियों बटोरी थीं.

सलमान खान के रियलिटी शो में रजत टॉप 3 में शामिल हुए.

बता दें कि रजत दलाल अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और धमकी भरे बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं.

हाल ही में रजत दलाल महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने एक फर्जी बाबा को एक्सपोज किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में रजत दलाल कह रहे हैं, 'ये बाबाजी भाग रहे थे मुझसे, मैंने क्या कहा था कि ये बाबा फर्जी है.'

रजत बाबा से पूछता है कि राम जी के कितने भाई थी, जिसके बाद वह कहता है कि पता नहीं. इसके बाद रजत बाबा को सौंटे से पीटने की धमकी देते हैं.

इसके बाद रजत दलाल फर्जी बाबा से गायत्री मंत्र सुनाने के लिए कहते हैं और उससे आधार कार्ड मांगते हैं.

रजत दलाल कहते हैं कि इस आधार कार्ड में बाबा की उम्र भी फर्जी है. हाथ-पैर सही सलामत है, ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट क्यों नहीं भरते.

बाबा का आधार कार्ड देख रजत दलाल बुरी तरह से भड़क जाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा बता तेरी सजा क्या होनी चाहिए? रजत का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

