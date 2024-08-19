ऐश्वर्या शर्मा ने ऑनस्क्रीन देवर को बांधी राखी, निकाली करोड़पति बनने की स्कीम
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 19, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में स्टार ऐश्वर्या शर्मा ने हर साल की तरह इस बार भी अपने ऑनस्क्रीन देवर को राखी बांधी है।
ऐश्वर्या शर्मा ने अपने मुंहबोले भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है।
ऐश्वर्या शर्मा ने बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी।
ऐश्वर्या शर्मा हर साल विहान को राखी बांधती हैं।
इस दौरान ऐश्वर्या शर्मा काफी खुश नजर आईं।
राखी बांधने के बाद विहान ऐश्वर्या शर्मा के आगे सिर झुकाते नजर आए।
विहान और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाकात गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुई थी।
भाई के साथ ऐश्वर्या शर्मा ने जमकर मस्ती की।
