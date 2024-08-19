ऐश्वर्या शर्मा ने ऑनस्क्रीन देवर को बांधी राखी, निकाली करोड़पति बनने की स्कीम

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 19, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में स्टार ऐश्वर्या शर्मा ने हर साल की तरह इस बार भी अपने ऑनस्क्रीन देवर को राखी बांधी है।

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा ने अपने मुंहबोले भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है।

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा ने बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी।

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा हर साल विहान को राखी बांधती हैं।

Source: Instagram

इस दौरान ऐश्वर्या शर्मा काफी खुश नजर आईं।

Source: Instagram

राखी बांधने के बाद विहान ऐश्वर्या शर्मा के आगे सिर झुकाते नजर आए।

Source: Instagram

विहान और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाकात गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुई थी।

Source: Instagram

भाई के साथ ऐश्वर्या शर्मा ने जमकर मस्ती की।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: नेटफ्लिक्स की इन वेब सीरीज में पार हुईं दरिंदगी की सारी हदें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.