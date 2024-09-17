साक्षी चोपड़ा 'बिग बॉस 18' का होंगी हिस्सा? 4 साल से रिजेक्ट कर रहीं ऑफर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2024
शो 'रामायण' को बनाने वाले रामानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं।
साक्षी चोपड़ा अक्सर अपने सिजलिंग फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।
साक्षी चोपड़ा की सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है।
साक्षी चोपड़ा को लेकर कई बार रियलिटी शो 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने की खबरें आईं लेकिन वह कभी इस शो का हिस्सा नहीं रही हैं।
साक्षी चोपड़ा को लेकर कहा जाता है कि उन्हें 'बिग बॉस 17' के अप्रोच किया गया था लेकिन वह शो में नजर नहीं आईं।
ये भी बताया जाता है कि साक्षी चोपड़ा को 'बिग बॉस' और 'बिग बॉस 'ओटीटी' के लिए चार साल से अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
एक बार फिर कहा जा रहा है कि साक्षी चोपड़ा 'बिग बॉस 18' में शामिल होंगी। हालांकि, साक्षी चोपड़ा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
अब देखने वाली बात होगी कि 'बिग बॉस 18' में साक्षी चोपड़ा नजर आती हैं या नहीं।
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' अक्टूबर में शुरू होने वाला है। हालांकि, अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है।
