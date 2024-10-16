इन टॉप 10 टीवी शो की एंडिंग देख दिल हो जाएगा खुश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

टीवी शो 'रामायण' की एंडिंग देखने के बाद लोग काफी खुश हुए थे.

शो 'महाभारत' का अंत भी सराहनीय था.

अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति' हर साल बहुत अच्छे से एन्ड होता है.

टीवी शो 'सीआईडी' का लास्ट सीजन जबरदस्त रहा था.

इस लिस्ट में टीवी सीरियल 'हम पांच' का नाम शामिल है.

'ब्योमकेश बख्शी' शो की एंडिंग भी काफी मजेदार थी.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो का एंडिंग देख फैंस बहुत खुश हुए थे.

'मालगुडी डेज' टीवी शो का अंत भी कुछ ऐसा ही था.

'शक्तिमान' ने जाते-जाते फैंस को इमोशनल कर दिया था.

इस लिस्ट में टीवी शो 'खिचड़ी' का नाम भी शुमार है.

