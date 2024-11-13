टीवी की इस एक्ट्रेस ने बोला था बिग बॉस के घर में झूठ, लगाया था बॉयफ्रेंड पर आरोप
Nov 13, 2024
टीवी के कई सेलेब्स ने बिग बॉस का हिस्सा बन अपनी निजी जिंदगी की बातों को पूरी दुनिया के सामने बताया है.
वहीं कई ऐसे भी सेलिब्रिटी थे, जिन्होंने जनता के प्यार और वोट्स के लिए बिग बॉस के हाउस में सरेआम झूठ बोला था.
टीवी की फेमस एक्ट्रेस रश्मि देसाई 'बिग बॉस 13' में कंटेस्टेंट बनकर आई थीं.
रश्मि देसाई के बॉयफ्रेंड अरहान भी शो का हिस्सा बने थे, जिसमें दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कुछ कहा गया था.
दरअसल, शो में सलमान खान ने रश्मि देसाई से जब पूछा कि क्या वो अरहान खान के बीवी और बच्चे के बारे में पहले से जानती हैं?
रश्मि देसाई ने उस समय सलमान खान से कहा कि वो नहीं जानती थीं कि अरहान पहले से शादीशुदा हैं.
शो में रश्मि देसाई बार -बार अपना बयान बदलती रही थीं. बाद में उन्होंने कहा, 'कि वो सिर्फ शादी के बारे में जानती थीं बेटे का नहीं'
शो खत्म होने के बाद अरहान ने बताया कि रश्मि ने टीवी पर झूठ कहा था. उन्होंने कहा, 'मुझे अफसोस है कि मैंने यह बात वहां नहीं बताई.'
अरहान खान ने कहा, 'रश्मि और मैं एक दूसरे को इतने सालों से डेट कर रहे हैं. क्या वो उनके पास्ट के बारे में नहीं जानती होंगी.'
अरहान खान ने ये भी बताया कि रश्मि देसाई कभी भी उनका फोन चेक कर सकती थीं, वो पहले से ही सब जानती थीं.
अरहान खान ने कहा सब कुछ जानने के बाद रश्मि देसाई ने अगले ही दिन बिग बॉस में मुझे प्रपोज भी किया था.
