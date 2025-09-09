Romantic Mood On! रवि दुबे-सरगुन मेहता की कैमिस्ट्री ने इंटरनेट पर लगाई आग, फैंस बोले- 'बेस्ट कपल...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2025
रवि दुबे और सरगुन मेहता टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं.
दोनों हाल ही में एक-दूसरे संग बेहद रोमांटिक मूड में नजर आए.
कपल की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं.
ब्लैक आउटफिट में रवि दुबे और ग्लैमरस लुक में सरगुन मेहता की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.
फैंस इन फोटोज को देखकर कह रहे हैं- 'रियल कपल गोल्स तो यही हैं.'
रवि और सरगुन की स्माइल और एक-दूसरे के लिए प्यार तस्वीरों में साफ झलक रहा है.
ये दोनों स्टार्स न सिर्फ टीवी बल्कि पंजाबी और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी लगातार चमक बिखेर रहे हैं.
कपल की इन रोमांटिक तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और कॉमेंट्स आ चुके हैं.
Thanks For Reading!
