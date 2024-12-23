Break-up के बाद इस एक्ट्रेस के साथ जुड़ा Rithvikk Dhanjani का नाम, जानिए क्या है पूरी सच्चाई
Bollywood Staff
| Dec 23, 2024
टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी काफी समय से आशा नेगी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे.
लेकिन ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी का हाल ही में ब्रेकअप हो गया है.
आशा नेगी से ब्रेकअप के बाद ऋत्विक धनजानी आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए नजर आते हैं.
लेकिन हाल ही में ऋत्विक धनजानी की करीबी दोस्त और टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
दरअसल, इन दिनों ऋत्विक धनजानी का नाम एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा के साथ जोड़ा जा रहा है.
ऋत्विक धनजानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये क्लियर किया है कि वो और क्रिस्टल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.
ऋत्विक धनजानी ने कहा, 'क्रिस्टल मेरे दिल के बहुत करीब है.'
ऋत्विक धनजानी ने कहा कि उनके ग्रुप में और भी लोग हैं जो उनके काफी अच्छे दोस्त हैं.
ऋत्विक धनजानी ने कहा कि बाकी सब एक्टर्स नहीं हैं इसलिए उनका नाम किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता है.
