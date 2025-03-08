19 साल की इस हसीना ने हासिल की डॉक्टरेट की डिग्री, देख चकराया ट्रोलर्स का दिमाग
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 08, 2025
19 साल की रीवा अरोड़ा अपनी उम्र और बोल्डनेस की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रीवा की फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
19 साल की रीवा अरोड़ा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है, जिसकी फोटोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
रीवा ने महज 19 साल की उम्र में पीएचडी की ये डिग्री आदि शंकर वैदिक युनिवर्सिटी से हासिल की.
Source:
Bollywoodlife.com
रीवा ने हाथ में अपनी डिग्री पकड़े हुए ढेर सारी फोटोज शेयर कीं, जिसमें वह अलग-अलग पोज दे रही हैं,
Source:
Bollywoodlife.com
रीवा ने अपनी पीएचडी के सर्टिफिकेट की फोटो भी दिखाई है, ताकि लोग उन्हें ट्रोल न कर सकें.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि रीवा इतनी छोटी उम्र में पीएचडी कैसे कर सकती हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
इसी वजह से लोगों का मानना है कि रीवा ने ये डिग्री पैसे देकर खरीदी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी की इस हसीना की बोल्डनेस पर फिदा होते हैं फैंस, भगवा बिकिनी में...
अगली वेब स्टोरी देखें.