19 साल की इस हसीना ने हासिल की डॉक्टरेट की डिग्री, देख चकराया ट्रोलर्स का दिमाग

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

19 साल की रीवा अरोड़ा अपनी उम्र और बोल्डनेस की वजह से काफी सुर्खियों में रहती हैं.

रीवा की फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है.

19 साल की रीवा अरोड़ा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है, जिसकी फोटोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

रीवा ने महज 19 साल की उम्र में पीएचडी की ये डिग्री आदि शंकर वैदिक युनिवर्सिटी से हासिल की.

रीवा ने हाथ में अपनी डिग्री पकड़े हुए ढेर सारी फोटोज शेयर कीं, जिसमें वह अलग-अलग पोज दे रही हैं,

रीवा ने अपनी पीएचडी के सर्टिफिकेट की फोटो भी दिखाई है, ताकि लोग उन्हें ट्रोल न कर सकें.

हालांकि, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि रीवा इतनी छोटी उम्र में पीएचडी कैसे कर सकती हैं?

इसी वजह से लोगों का मानना है कि रीवा ने ये डिग्री पैसे देकर खरीदी है.

