रोडीज 20 में रणविजय सिंह के आने से फैंस हुए खुश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

शो 'एमटीवी रोडीज' के 20वें सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पिछले दो साल से 'एमटीवी रोडीज' को एक्टर सोनू सूद होस्ट कर रहे थे।

सोनू सूद से पहले शो 'एमटीवी रोडीज' को रणविजय सिंह होस्ट करते थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणविजय सिंह तीन साल बाद फिर से रोडीज को होस्ट करने जा रहे हैं।

शो 'एमटीवी रोडीज' को लेकर रणविजय ने कुछ बातें कही हैं।

रणविजय ने कहा कि 'रोडीज एक शो नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा घर है।'

रोडीज के प्रोमो में रणविजय सिंह को देखने के बाद फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं है।

शो में 3 साल बाद रणविजय सिंह को देखकर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं।

बता दें, शो 'एमटीवी रोडीज' डबल क्रॉस में कुछ नया देखने को मिलेगा।

