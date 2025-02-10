हिना खान के बाद रोजलिन खान ने उड़ाईं अंकिता लोखंडे की धज्जियां, बोलीं, 'तू मेरी जूती से'...
हाल ही में रोजलिन खान ने हिना खान पर धमकी देने के आरोप लगाए थे. रोजलिन खान ने दावा किया था कि हिना खान की वजह से उनको कैंसर के एक इवेंट में जाने से मना कर दिया गया. इस इवेंट मे हिना खान गेस्ट के तौर पर पहुंची थीं.
इसी बीच रोजलिन खान ने एक बार फिर से हिना खान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. रोजलिन खान ने दावा किया है कि हिना खान गुटबाजी कर रही हैं.
ऐसे में अंकिता लोखंडे ने हिना खान को सपोर्ट किया है और रोजलिन खान पर निशाना साधा है. इसके जवाब में रोजलिन खान ने अंकिता लोखंडे को अच्छे से सुना दिया है.
अंकिता लोखंडे के लिए रोजलिन खान ने लिखा, मेरी सोच, या मेरे चरित्र पर टिप्पणी करने के बदले तुम सच्चाई पता करो. मेरे पास इस मामले में मेरा समर्थन करने के लिए सैकड़ों कैंसर से बचे लोग हैं.
आगे रोजलिन खान ने लिखा, बेहतर होगा कि आप झूठ के साथ अपनी बिरादरी का समर्थन करें. मैं लड़कियों के इस गिरोह में और लोगों के शामिल होने का इंतजार कर रही हूं.
रोजलिन खान ने आगे लिखा, यहां पर गुटबाजी चल रही है. मैं ऐसी औरतों से बात नहीं करती. तुमसे तो मेरा पैर भी बात न करे. रोजलिन खान की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.
अंकिता लोखंडे ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि रोजलिन खान बेमतलब हिना खान पर निशाना साध रही हैं. हालांकि हिना खान को सपोर्ट करके अंकिता लोखंडे खुद फंस गई हैं.
अब सोशल मीडिया पर हर कोई रोजलिन खान और अंकिता लोखंडे के बारे में बात कर रहा है. हिना खान ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ी है.
