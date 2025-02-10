हिना खान के बाद रोजलिन खान ने उड़ाईं अंकिता लोखंडे की धज्जियां, बोलीं, 'तू मेरी जूती से'...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

हाल ही में रोजलिन खान ने हिना खान पर धमकी देने के आरोप लगाए थे. रोजलिन खान ने दावा किया था कि हिना खान की वजह से उनको कैंसर के एक इवेंट में जाने से मना कर दिया गया. इस इवेंट मे हिना खान गेस्ट के तौर पर पहुंची थीं.

Source: Instagram

इसी बीच रोजलिन खान ने एक बार फिर से हिना खान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. रोजलिन खान ने दावा किया है कि हिना खान गुटबाजी कर रही हैं.

Source: Instagram

ऐसे में अंकिता लोखंडे ने हिना खान को सपोर्ट किया है और रोजलिन खान पर निशाना साधा है. इसके जवाब में रोजलिन खान ने अंकिता लोखंडे को अच्छे से सुना दिया है.

Source: Instagram

अंकिता लोखंडे के लिए रोजलिन खान ने लिखा, मेरी सोच, या मेरे चरित्र पर टिप्पणी करने के बदले तुम सच्चाई पता करो. मेरे पास इस मामले में मेरा समर्थन करने के लिए सैकड़ों कैंसर से बचे लोग हैं.

Source: Instagram

आगे रोजलिन खान ने लिखा, बेहतर होगा कि आप झूठ के साथ अपनी बिरादरी का समर्थन करें. मैं लड़कियों के इस गिरोह में और लोगों के शामिल होने का इंतजार कर रही हूं.

Source: Instagram

रोजलिन खान ने आगे लिखा, यहां पर गुटबाजी चल रही है. मैं ऐसी औरतों से बात नहीं करती. तुमसे तो मेरा पैर भी बात न करे. रोजलिन खान की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

Source: Instagram

अंकिता लोखंडे ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि रोजलिन खान बेमतलब हिना खान पर निशाना साध रही हैं. हालांकि हिना खान को सपोर्ट करके अंकिता लोखंडे खुद फंस गई हैं.

Source: Instagram

अब सोशल मीडिया पर हर कोई रोजलिन खान और अंकिता लोखंडे के बारे में बात कर रहा है. हिना खान ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ी है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: श्वेता तिवारी को पसंद है ये इंडियन डिश, फायदे जान आज ही शुरू कर देंगे खाना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.