रुबीना दिलैक ने पहली बार दिखाया बेटियों का चेहरा

Bollywood Staff | Oct 04, 2024

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने पहली बार दिखाया बेटियों का चेहरा

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने अब तक अपनी बेटियों का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया था.

मगर अब रुबीना और अभिनव दोनों ने एक साथ सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों का फेस रिवील कर दिया है

कपल ने एक साथ इंस्टाग्राम पर अपनी बेटियों कि तस्वीरें पोस्ट कि हैं.पोस्ट के नीचे बहुत सुंदर कैप्शन भी लिखा है

रुबीना दिलैक ने बताया कि नवरात्री के शुभ दिन पर हम अपनी जुड़वां बेटियां ईधा और जीवा का फेस रीवील कर रहे हैं

इस पोस्ट में ईवा और जीवा रुबीना और अभिनव के साथ खेलते हुऐ नज़र आ रहीं हैं.

इंस्टाग्राम के इन पोस्ट में ईधा और जीवा दोनों ही बहुत क्यूट लग रही हैं

इंस्टाग्राम के इस पोस्ट पर ईधा और जीवा को देख टीवी सेलेब्स ने 'प्रिटी' लिख कर कमेंट भी किया है.

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला अभी अपनी बेटियों के साथ समय स्पेंड करने में बिजी हैं

टीवी कपल रुबिना दिलैक और अभिनव शुक्ला को पिछले साल नवंबर में जुड़वां बेटियां हुई थीं.

