रुबीना दिलैक ने पहली बार दिखाया बेटियों का चेहरा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 04, 2024
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने पहली बार दिखाया बेटियों का चेहरा
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने अब तक अपनी बेटियों का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर अब रुबीना और अभिनव दोनों ने एक साथ सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों का फेस रिवील कर दिया है
Source:
Bollywoodlife.com
कपल ने एक साथ इंस्टाग्राम पर अपनी बेटियों कि तस्वीरें पोस्ट कि हैं.पोस्ट के नीचे बहुत सुंदर कैप्शन भी लिखा है
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक ने बताया कि नवरात्री के शुभ दिन पर हम अपनी जुड़वां बेटियां ईधा और जीवा का फेस रीवील कर रहे हैं
Source:
Bollywoodlife.com
इस पोस्ट में ईवा और जीवा रुबीना और अभिनव के साथ खेलते हुऐ नज़र आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इंस्टाग्राम के इन पोस्ट में ईधा और जीवा दोनों ही बहुत क्यूट लग रही हैं
Source:
Bollywoodlife.com
इंस्टाग्राम के इस पोस्ट पर ईधा और जीवा को देख टीवी सेलेब्स ने 'प्रिटी' लिख कर कमेंट भी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला अभी अपनी बेटियों के साथ समय स्पेंड करने में बिजी हैं
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी कपल रुबिना दिलैक और अभिनव शुक्ला को पिछले साल नवंबर में जुड़वां बेटियां हुई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सलमान खान की ये 8 अपकमिंग फिल्में तोड़ देंगी कई रिकॉर्ड
अगली वेब स्टोरी देखें.