शादी के बाद कैसे आई रुबीना-अभिनव की तलाक की नौबत?
Ankita Kumari
| Sep 27, 2024
आज यानि 27 सितंबर को रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला का जन्मदिन है.
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला टीवी के पावरफुल कपल में से के हैं.
रुबीना-अभिनव की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं.
क्या आप जानते हैं कि एक समय टीवी के ये कपल तलाक लेने वाला था?
'बिग बॉस 14' में रुबीना ने खुलासा किया था कि ' हम दोनों के बीच चीजों को लेकर काफी मतभेद है'.
रुबीना ने बताया था कि, 'कुछ कारणों के चलते हमने अलग होने का फैसला किया था'.
दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए एकसाथ 'बिग बॉस 14' के घर में आए थे.
बता दें, आज दोनों ही काफी खुशहाली जिन्दगी जी रहे हैं.
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की जुड़वां बेटी हैं.
