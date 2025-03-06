'बिंदी ने चार चांद...', ब्लैक स्किन टाइट गाउन में Rubina Dilaik को देख फैंस का मचला दिल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबिना दिलैक अकसर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहतीं हैं. इन दिनों वह कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ' सीजन 2 में नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जहां उनकी जोड़ी राहुल वैद्य के साथ बनी है. इसी बीच रुबिना ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने हालिया फोटोशूट में रुबिना दिलैक ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक हर किसी का अट्रैक्ट कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस डिजाइनर ड्रेस में वह बेहद हॉट और एलिगेंट नजर आ रही हैं. उनकी फिटनेस और कॉन्फिडेंस को देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2023 में रुबिना दिलैक ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था. मां बनने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर खास ध्यान दिया और शानदार वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटोशूट में रुबिना ने वेस्टर्न बॉडीकॉन ड्रेस के साथ इंडियन डिजाइन चोकर पहना है, जिससे उनका लुक और भी अट्रैक्ट कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फ्यूजन स्टाइल फैशन लवर्स को बेहद पसंद आ रहा है. उनके इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर फैंस भी इसे अपने वार्डरोब में शामिल करना चाहेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी हर एक तस्वीर पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबिना दिलैक बिग बॉस 14 की विनर रह चुकी हैं, इसके बाद वह कई टीवी शोज और म्यूजिक वीडियो में नजर आईं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबिना दिलैक की लेटेस्ट तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया, कि वह न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि फैशन और फिटनेस आइकन भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कौन थी वो लड़की जिसे अपने कंधे पर उठाकर भागे सलमान खान?
अगली वेब स्टोरी देखें.