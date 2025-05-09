'मैं तुम्हारे मुंह पर...' जब कास्टिंग काउच के दलदल में फंसी ये संस्कारी बहू, बॉलीवुड से की तौबा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 09, 2025
टीवी के कई अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. इस लिस्ट में एक नाम रुबीना दिलैक का भी आता है.
Source:
Instagram
एक इंटरव्यू में रुबीना दिलैक ने बताया था कि कैसे वो काम पाने के चक्कर में कास्टिंग काउच में फंस गई थीं.
Source:
Instagram
रुबीना दिलैक ने कहा, एक समय था जब मैं भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहती थी. मुझे लगता था कि मुझे भी फिल्मों में काम करना चाहिए.
Source:
Instagram
रुबीना दिलैक ने आगे बताया, फिल्म में काम करने के लिए मैंने बहुत से फिल्ममेकर्स से बात की थी.
Source:
Instagram
आगे रुबीना दिलैक ने खुलासा किया, एक दिन मुझे एक फिल्ममेकर ने मीटिंग के लिए बुलाया.
Source:
Instagram
रुबीना दिलैक ने कहा, मुझसे उसने एक ऐसी फिल्म के बारे में पूछा जो मैंने देखी ही नहीं थी. मैंने बता दिया कि मुझे इस फिल्म के बारे में जानकारी नहीं है.
Source:
Instagram
आगे रुबीना दिलैक ने बताया, डायरेक्टर ने कहा क्या सच में तुमने आज तक मेरा कोई काम नहीं देखा है. मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पर फार्ट कर दूं.
Source:
Instagram
रुबीना दिलैक ने खुलासा किया, ये बात सुनकर मैं चौंक गई. मैंने उस जगह से भागने में ही भलाई समझी. मुझे लगा कि वो कुछ तो गलत करने वाला है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Border 2 को लेकर आया बड़ा अपडेट, Sunny Deol की मूवी में मिलेगा...
अगली वेब स्टोरी देखें.