'मैं तुम्हारे मुंह पर...' जब कास्टिंग काउच के दलदल में फंसी ये संस्कारी बहू, बॉलीवुड से की तौबा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

टीवी के कई अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. इस लिस्ट में एक नाम रुबीना दिलैक का भी आता है.

एक इंटरव्यू में रुबीना दिलैक ने बताया था कि कैसे वो काम पाने के चक्कर में कास्टिंग काउच में फंस गई थीं.

रुबीना दिलैक ने कहा, एक समय था जब मैं भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहती थी. मुझे लगता था कि मुझे भी फिल्मों में काम करना चाहिए.

रुबीना दिलैक ने आगे बताया, फिल्म में काम करने के लिए मैंने बहुत से फिल्ममेकर्स से बात की थी.

आगे रुबीना दिलैक ने खुलासा किया, एक दिन मुझे एक फिल्ममेकर ने मीटिंग के लिए बुलाया.

रुबीना दिलैक ने कहा, मुझसे उसने एक ऐसी फिल्म के बारे में पूछा जो मैंने देखी ही नहीं थी. मैंने बता दिया कि मुझे इस फिल्म के बारे में जानकारी नहीं है.

आगे रुबीना दिलैक ने बताया, डायरेक्टर ने कहा क्या सच में तुमने आज तक मेरा कोई काम नहीं देखा है. मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पर फार्ट कर दूं.

रुबीना दिलैक ने खुलासा किया, ये बात सुनकर मैं चौंक गई. मैंने उस जगह से भागने में ही भलाई समझी. मुझे लगा कि वो कुछ तो गलत करने वाला है.

