Rubina Dilaik की ब्लू डीपनेक ड्रेस वाली तस्वीरों ने चढ़ाया इंटरनेट का पारा, हुस्न देख फैंस बोले- 'नजर ही नहीं...'
Masummba Chaurasia
| Aug 09, 2025
टीवी की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों अपनी नई तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं.
उनकी फ्लोई ब्लू डीपनेक गाउन वाली तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस प्लीटेड गाउन में रुबीना ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया कि फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
ड्रेस का डीपनेक डिजाइन और फ्लेयर्ड स्टाइल उन्हें और भी स्टाइलिश बना रहा है.
Rubina ने इस आउटफिट के साथ स्टेटमेंट नेकपीस और ईयरिंग्स पहने हैं, जो उनके लुक में रॉयल टच जोड़ रहे हैं.
अपडू हेयरस्टाइल और सटल मेकअप ने उनके लुक को और निखार दिया. उनका ये हेयरस्टाइल गाउन के साथ क्लासी लग रहा है.
तस्वीरें सामने आते ही फैंस कमेंट बॉक्स में प्यार बरसा रहे हैं. किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस क्वीन' कहा, तो किसी ने लिखा- 'नजर ही नहीं हट रही.'
ये लुक रुबीना का इस बात का प्रूफ है, कि वह सिर्फ टीवी की क्वीन नहीं बल्कि फैशन क्वीन भी हैं.
