Rubina Dilaik ने मॉडर्न ड्रेप साड़ी में बिखेरा जलवा, लुक देख फैंस हुए दीवाने

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 11, 2025

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने एक बार फिर अपने फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लिया है.

सिल्वर टोन में मॉडर्न ड्रेप साड़ी पहनकर रुबीना बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं.

डीप नेक और ऑफ-शोल्डर डिजाइन वाले ब्लाउज ने उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा दिया.

साड़ी और ब्लाउज पर हल्के शिमरी और सीक्विन वर्क ने आउटफिट को पार्टी-परफेक्ट बना दिया.

ट्रेडिशनल साड़ी के साथ रुबीना ने गोल्डन डिटेलिंग वाले स्नीकर्स पहने, जो उनके लुक का सबसे यूनिक पार्ट रहा.

न्यूड टोन मेकअप, शाइनी लिप्स और सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल ने उनके ग्लैमर को और बढ़ा दिया.

हाथों में रिंग्स और ब्रेसलेट के साथ उन्होंने लुक को सिंपल लेकिन स्टाइलिश रखा.

सोशल मीडिया पर रुबीना का यह लुक वायरल हो गया है, और फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे.

