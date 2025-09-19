ब्लैक ड्रेस में कहर ढाती दिखीं टीवी की क्वीन Rubina Dilaik, सोशल मीडिया पर छाया कातिलाना अंदाज
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों अपने ट्रेडिशनल लुक से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक कलर की फ्लोइंग अनारकली ड्रेस में रुबीना का अंदाज देखते ही बन रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ड्रेस पर की गई हैवी एम्ब्रॉइडरी और स्टाइलिश दुपट्टा उनके रॉयल लुक को और निखार रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना ने मिनिमल ज्वेलरी कैरी की है, जिससे उनका एलिगेंट और ग्रेसफुल अंदाज और भी उभरकर सामने आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हल्के मेकअप और बंधे बालों में उनकी सादगी और खूबसूरती दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना का ब्लैक ड्रेस में फ्लेयर और कॉन्फिडेंस से भरे पोज तस्वीरों को ग्लैमरस और एलिगेंट बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर रुबीना की इन तस्वीरों को देख फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं, और भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हद से ज्यादा छोटी स्कर्ट पहनकर अंजली अरोरा ने दिखाया फिगर, फैंस हो रहें दीवाने
अगली वेब स्टोरी देखें.