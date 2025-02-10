नागिन 7 में दिखेंगी रुबीना दिलैक? फोटोज देख लोगों ने पूछे सवाल

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों लॉफ्टर शेफ्स में नजर आ रही हैं.

शो के सेट से आए दिन रुबीना दिलैक कुछ ना कुछ फोटोज शेयर करती रहती हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने नए फोटोशूट की झलक दिखाई है.

इन तस्वीरों में रुबीना दिलैक बॉस लेडी स्टाइल में पोज देती नजर आ रही हैं.

सामने आई एक तस्वीर में रुबीना अपने स्नेक स्टाइल वाले नेकलेस को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

इस तस्वीर को देखने के बाद लोग रुबीना दिलैक से पूछ रहे हैं कि क्या वह नागिन 7 का हिस्सा बनने वाली हैं?

बता दें कि कुछ महीने पहले ही रुबीना दिलैक का नाम एकता कपूर के अपकमिंग शो नागिन 7 से जुड़ा था.

