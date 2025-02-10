नागिन 7 में दिखेंगी रुबीना दिलैक? फोटोज देख लोगों ने पूछे सवाल
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों लॉफ्टर शेफ्स में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शो के सेट से आए दिन रुबीना दिलैक कुछ ना कुछ फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने नए फोटोशूट की झलक दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में रुबीना दिलैक बॉस लेडी स्टाइल में पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सामने आई एक तस्वीर में रुबीना अपने स्नेक स्टाइल वाले नेकलेस को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर को देखने के बाद लोग रुबीना दिलैक से पूछ रहे हैं कि क्या वह नागिन 7 का हिस्सा बनने वाली हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि कुछ महीने पहले ही रुबीना दिलैक का नाम एकता कपूर के अपकमिंग शो नागिन 7 से जुड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भूमि पेडनेकर के ये लुक्स सोसाइटी में बिखेर देंगे हुस्न का जलवा
अगली वेब स्टोरी देखें.