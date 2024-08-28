रुबीना के बर्थडे पर फोटोग्राफर बने अभिनव

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रुबीना दिलैक का बीते दिन बर्थडे था।

Source: Bollywoodlife.com

रुबीना दिलैक ने अपना बर्थडे बेहद रोमांटिक अंदाज से सेलिब्रेट किया है।

Source: Bollywoodlife.com

रुबीना ने अपना जन्मदिन इंडिया नहीं बल्कि श्रीलंका में मनाया है।

Source: Bollywoodlife.com

रुबीना अपने पति अभिनव संग श्रीलंका की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में रुबीना अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ रोमांटिक होती दिखीं।

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में रुबीना दिलैक ने व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ है।

Source: Bollywoodlife.com

व्हाइट फ्रॉक के साथ रुबीना ने हैट कैरी किया हुआ है।

Source: Bollywoodlife.com

हर एक फोटोज में रुबीना दिलैक की खूबसूरती देखते ही बन रही है।

Source: Bollywoodlife.com

रुबीना के इन फोटोज को उनके पति अभिनव शुक्ला ने क्लिक किया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अहा वीडियो पर देखें तेलुगु की ये टॉप 10 क्राइम थ्रिलर फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.