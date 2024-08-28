रुबीना के बर्थडे पर फोटोग्राफर बने अभिनव
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 28, 2024
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रुबीना दिलैक का बीते दिन बर्थडे था।
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक ने अपना बर्थडे बेहद रोमांटिक अंदाज से सेलिब्रेट किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना ने अपना जन्मदिन इंडिया नहीं बल्कि श्रीलंका में मनाया है।
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना अपने पति अभिनव संग श्रीलंका की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में रुबीना अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ रोमांटिक होती दिखीं।
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में रुबीना दिलैक ने व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट फ्रॉक के साथ रुबीना ने हैट कैरी किया हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
हर एक फोटोज में रुबीना दिलैक की खूबसूरती देखते ही बन रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना के इन फोटोज को उनके पति अभिनव शुक्ला ने क्लिक किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अहा वीडियो पर देखें तेलुगु की ये टॉप 10 क्राइम थ्रिलर फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.