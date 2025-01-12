शादी की अफवाहों के बीच एक-साथ पार्टी करते दिखे कुशाल टंडन-शिवांगी जोशीं, फोटोज वायरल
Pratibha Gaur
| Jan 12, 2025
रूमर्ड कपल शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के कुछ फोटोज सामने आए हैं.
इन तस्वीरों में यह दोनों सितारे देर रात क्लब में पार्टी करते दिख रहे हैं.
इस पार्टी के दौरान शिवांगी जोशी ब्लैक कलर के शॉर्ट आउटफिट में बला की खूबसूरत लग रही हैं.
वहीं कुशाल टंडन ब्राउन कलर के ब्लेजर में हैंडसम लग रहे हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी जोशी एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं.,
बता दें कि कुशाल टंडन की पार्टी में उदिता गोस्वामी डीजे बनी थीं.
फोटो में शिवांगी और उदिता जमकर डांस भी कर रही हैं.
इस तस्वीर में कुशाल सिर पर गिलास रखकर डांस कर रहे हैं.
शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के इन पार्टी पिक्स पर लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
