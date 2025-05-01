ना अच्छे रोल्स ऑफर-ना ही मिल रहा काम, टीवी की ये पॉपुलर एक्ट्रेस 4 साल से गायब, अब छलका दर्द
Masummba Chaurasia
| May 01, 2025
मनोरंजन जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस रूपल त्यागी पिछले कुछ सालों से टीवी की दुनिया से गायब हैं.
एक समय छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली रूपल को आखिरी बार साल 2021 में टीवी शो 'रंजू की बेटियां' में देखा गया था.
इसके बाद से वे एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रूपल ने अपने करियर को लेकर दिल की बात कही.
उन्होंने बताया कि उन्हें लंबे समय से कोई अच्छा रोल ऑफर नहीं हुआ है, और वे खुद भी एक्टिंग के लिए काम ढूंढ रही हैं.
रूपल ने कहा कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में कई एक्टर्स को काम मिलने में परेशानी हो रही है.
रूपल ने इस बातचीत में कहा, "अगर मुझे अच्छा रोल मिलेगा, तो मैं जरूर वापसी करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कि मैं कोई भी काम कर लूं."
फिलहाल रूपल अमेरिका में छुट्टियां मना रही हैं, और नए अनुभवों का लुत्फ उठा रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें अलग-अलग देश घूमना और वहां की संस्कृति को जानना बेहद पसंद है.
हालांकि करियर की चिंता अब भी उनके मन में है. रूपल ने आगे कहा, "मैं इस वक्त यूएस में हूं, और यहां का कल्चर एक्सप्लोर कर रही हूं.''
''ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर काम की बात करूं तो वो अभी मेरे पास नहीं है."
बता दें,रूपल त्यागी ने अपने करियर में अच्छी-खासी पहचान और दौलत कमाई है, इसी वजह से वो फिलहाल काम न होने के बावजूद मानसिक रूप से स्थिर हैं.
लेकिन उनकी बातों से साफ है, कि एक्टिंग को लेकर उनमें आज भी उतनी ही लगन है और वो एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही हैं.
