ना अच्छे रोल्स ऑफर-ना ही मिल रहा काम, टीवी की ये पॉपुलर एक्ट्रेस 4 साल से गायब, अब छलका दर्द

फिलहाल रूपल अमेरिका में छुट्टियां मना रही हैं, और नए अनुभवों का लुत्फ उठा रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें अलग-अलग देश घूमना और वहां की संस्कृति को जानना बेहद पसंद है. Source: Bollywoodlife.com