Shweta Tiwari या Rupali Ganguly... कौन हैं सबसे ज्यादा अमीर? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
Kavita
| Feb 13, 2025
श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेसे में से एक हैं, जो 44 साल की उम्र में भी आज की हसीनाओं को टक्कर देती हैं.
लेकिन टीआरपी पर इन दिनों रुपाली गांगुली राज कर रही हैं, जो 47 साल की है.
सीरियल अनुपमा में आने के बाद रुपाली गांगुली की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई है.
इस सीरियल से रुपाली गांगुली तगड़ी कमाई करती हैं, जो लाखों में होती हैं.
रुपाली गांगुली 3 लाख रुपये प्रति एपिसोड फीस चार्ज करती हैं. हफ्ते के वह 15 से 18 लाख रुपये कमा लेती हैं.
साल 2024 में रुपाली गांगुली की नेटवर्थ 25 करोड़ के आसपास बताई जाती है.
वहीं, श्वेता तिवारी की बात करें तो वह सालों से टीवी में काम कर रही हैं और अब ओटीटी पर एक्टिव हैं.
श्वेता तिवारी भी अपने शोज से मोटी कमाई करती है. दावा है कि वह एक एपिसोड के 3 लाख रुपये लेती हैं.
हालांकि, श्वेता की टोटल नेटवर्थ रुपाली गांगुली से कहीं ज्यादा है.
श्वेता की टोटल नेटवर्थ 81 करोड़ के आसपास है.
