रुपाली गांगुली ने फैंस को समझाया हरे रंग का महत्व
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 05, 2024
रुपाली गांगुली ने फैंस को इस अंदाज में हरे रंग का मतलब समझाया है.
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.
रुपाली गांगुली ने नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग की साड़ी में खूबसूरत फोटोज शेयर किए हैं.
रुपाली गांगुली ने बताया कि हरा रंग वूमेंस की शक्ति को दर्शाता है.
रुपाली गांगुली ने इन फोटोज के नीचे एक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होने 'कलर ऑफ द डे लिखा है'.
रुपाली ने कैप्शन में सेलीब्रेटिंग वूमेन स्ट्रैंथ, 'सेलिब्रेट नवरात्रि' और 'जय माता दी लिखा है'.
रुपाली गांगुली ग्रीन साड़ी में अलग-अलग पोज देते हुए दिख रही हैं.
रुपाली गांगुली इन फोटोज में बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
रुपाली गांगुली अपने सीरियल अनुपमा से हर घर में फेमस हो गईं है.
सीरियल अनुपमा लोगों को खूब पसंद आ रहा है.रुपाली ने इस साल कई आवर्ड भी जीते है.
